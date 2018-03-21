Нацбанк уточнил объем частных денежных переводов за 2015-2017 года

Регулятор также усовершенствовал методику их подсчета

Национальный банк Украины осуществил дооценку объема частных денежных переводов в Украину за 2015-2017 годы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра НБУ.

В частности, сообщается, что пересмотр связан с появлением новых данных, которые подтвердили в миграционных потоках украинских работников за последние три года.

Основным источником данных для расчета объема частных денежных переводов в данном случае являются официальные каналы - банки и международные платежные системы, а также результаты опросов, которые позволяют оценить объемы неформальных переводов - в наличной или товарной форме.

Ранее, в 2015-2017 годах оценки объема платежей из основных стран-партнеров оказались заниженными из-за ряда факторов.

Первый фактор, это то, что за эти годы Польша стала главной страной назначения для украинских трудовых мигрантов. Поскольку трудовая миграция в Польшу имеет преимущественно краткосрочный сезонный характер, большинство мигрантов привозят заработанные средства лично. Следовательно, это требовало уточнения уровня платежей по неформальным каналам из Польши.

Второе, административные ограничения на использование международных платежных систем между Украиной и Россией обусловили сокращение официальных переводов из России и, как следствие, недооценку объема неформальных переводов, которые оцениваются как доля от официальных.

Для решения этих проблем, НБУ сможет осуществлять более точные оценки объема частных денежных переводов в Украину благодаря появлению новых данных по трудовой миграции из Украины на основе опроса Государственной службы статистики Украины, а также относительно объемов частных денежных переводов в Украину, оцененных центральными банками Польши и России.

Например, если по предварительным оценкам НБУ, объем переводов из Польши в Украину официальным и неофициальным каналам составил 1,35 млрд долларов в 2017 году, то по последним оценкам НБУ на основе данных Национального банка Польши эта сумма была выше более чем в два раза -3,123 млрд долларов.

Учитывая существенные изменения, произошедшие в миграционных потоках, Национальный банк усовершенствовал методику оценки объемов частных переводов.

В результате, новая методика существенно повысит качество и точность оценки объема частных переводов и, соответственно, платежного баланса. Предварительные данные платежного баланса о частных переводах, которые публикуются в конце каждого месяца по результатам предыдущего месяца, а также ежеквартально, будут рассчитываться Национальным банком на основе собственных оценок с учетом всей имеющейся информации.

На данный момент, на основе обновленной методики НБУ пересчитал квартальные и годовые объемы частных переводов за последние три года.

В результате, их оценки увеличены:

в 2015 году – на 1,8 млрд долларов, до 7 млрд долларов,

в 2016 году – на 2,1 млрд долларов, до 7,5 млрд долларов,

в 2017 году – на 2 млрд долларов, до 9,3 млрд долларов.

Соответственно, это привело к улучшению сальдо текущего счета платежного баланса:

в 2015 году – с дефицита в размере 0,2% ВВП до профицита в размере 1,8% ВВП,

в 2016 году – размер дефицита с 3,7% ВВП до 1,4% ВВП,

в 2017 году – размер дефицита с 3,5% ВВП до 1,6% ВВП.

Напомним, как сообщалось ранее, в течение 2017 года на территории Украины предоставляли услуги 36 систем перевода средств, из которых 29 систем, созданные резидентами, и 7 систем, созданные нерезидентами.