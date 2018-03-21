Нацбанк уточнив обсяг приватних грошових переказів за 2015-2017 роки

Регулятор також удосконалив методику їх підрахунку

Національний банк України здійснив дооцінку обсягу приватних грошових переказів в Україну за 2015-2017 роки. Про це йдеться в повідомленні пресс-центра НБУ.

Зокрема, повідомляється, що перегляд пов'язаний з появою нових даних, які підтвердили в міграційних потоках українських працівників за останні три роки.

Основним джерелом даних для розрахунку обсягу приватних грошових переказів в даному випадку є офіційні канали - банки та міжнародні платіжні системи, а також результати опитувань, які дозволяють оцінити обсяги неформальних перекладів - у грошовій чи товарній формі.

Раніше, в 2015-2017 роках оцінки обсягу платежів з основних країн-партнерів виявилися заниженими з-за ряду факторів.

Перший фактор, це те, що за ці роки Польща стала головною країною призначення для українських трудових мігрантів. Оскільки трудова міграція в Польщі має переважно короткостроковий сезонний характер, більшість мігрантів привозять зароблені кошти особисто. Отже, це вимагало уточнення рівня платежів по неформальним каналам з Польщі.

Друге, адміністративні обмеження на використання міжнародних платіжних систем між Україною і Росією зумовили скорочення офіційних переказів з Росії і, як наслідок, недооцінку обсягу неформальних переказів, які оцінюються як частка від офіційних.

Для вирішення цих проблем, НБУ зможе здійснювати більш точні оцінки обсягу приватних грошових переказів в Україну завдяки появі нових даних щодо трудової міграції з України на основі опитування Державної служби статистики України, а також щодо обсягів приватних грошових переказів в Україну, оцінених центральними банками Польщі і Росії.

Наприклад, якщо за попередніми оцінками НБУ, обсяг переказів з Польщі в Україну з офіційними та неофіційними каналами склав 1,35 млрд доларів в 2017 році, то за останніми оцінками НБУ на основі даних Національного банку Польщі ця сума була вищою більше ніж у два рази -3,123 млрд доларів.

Враховуючи суттєві зміни, що відбулися в міграційних потоках, Національний банк удосконалив методику оцінки обсягів приватних переказів.

В результаті, нова методика суттєво підвищить якість і точність оцінки обсягу приватних переказів і, відповідно, платіжного балансу. Попередні дані платіжного балансу про приватних перекладах, які публікуються в кінці кожного місяця за результатами попереднього місяця, а також щоквартально будуть розраховуватися Національним банком на основі власних оцінок з урахуванням усієї наявної інформації.

На даний момент, на основі оновленої методики НБУ перерахував квартальні та річні обсяги приватних переказів за останні три роки.

В результаті, їх оцінки збільшені:

у 2015 році – на 1,8 млрд доларів, до 7 млрд доларів,

у 2016 році – на 2,1 млрд доларів, до 7,5 млрд доларів,

в 2017 році – на 2 млрд доларів, до 9,3 млрд доларів.

Відповідно, це призвело до поліпшення сальдо поточного рахунку платіжного балансу:

у 2015 році – з дефіциту в розмірі 0,2% ВВП до профіциту в розмірі 1,8% ВВП,

у 2016 році – розмір дефіциту з 3,7% ВВП до 1,4% ВВП,

в 2017 році – розмір дефіциту з 3,5% ВВП до 1,6% ВВП.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, протягом 2017 року на території України надавали послуги 36 систем переказу коштів, з яких 29 систем, створених резидентами, і 7 систем, створених нерезидентами.