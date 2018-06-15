Нацбанк установил требования к организации системы управления рисками в банках

Банки обязаны внедрить систему до апреля 2020 года

Национальный банк Украины (НБУ) установил требования к организации системы управления рисками в банках. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, регулятор утвердил положение, требования которого основываются на принципах Базельского комитета по банковскому надзору и учитывают лучшую международную практику. Соответствующее постановление правлением НБУ № 64 было принято 11 июня 2018.

"Положение требует от банков более углубленного подхода к построению и функционированию системы управления рисками, адекватного особенностям их деятельности, характера и объемам банковских и других финансовых услуг. Введение требований положения будет способствовать повышению общего доверия вкладчиков и кредиторов к банковской системе, что имеет решающее значение для ее эффективного функционирования ", - отметила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Документ предусматривает большее привлечение совета банка к своей надзорной функции к созданию мощной культуры управления рисками, осуществлению мониторинга соответствия профиля риска, контролю за соблюдением общих принципов управления рисками и тому подобное.

Положение также определяет требования, направленные на обеспечение надлежащего управления рисками с применением модели трех линий защиты:

- первая линия - на уровне бизнес-подразделений банка и подразделений поддержки деятельности банка. Эти подразделения принимают риски и несут ответственность за них и представляют отчеты о текущем управлении такими рисками;

- вторая линия - на уровне подразделения по управлению рисками и подразделения контроля за соблюдением норм (комплаенс);

- третья линия - на уровне подразделения внутреннего аудита по проверке и оценке эффективности функционирования системы управления рисками.

Документ также содержит минимальный перечень и требования к внутрибанковским документам по управлению рисками, в том числе декларации подверженности рискам, стратегии и политике управления рисками, методике выявления существенных рисков, кодексу поведения (этики), порядкам и процедурам управления рисками.

Положением определен перечень основных рисков (кредитный риск, риск ликвидности, процентный риск банковской книги, рыночный риск, операционный риск и комплаенс-риск), по которым банк обязан осуществлять выявления, измерения, мониторинг, контроль и отчетность. Кроме того, банк должен осуществлять управление другими существенными рисками, которым он подвергается во время своей деятельности.

Требования к использованию банком эффективных моделей и инструментов оценки рисков, проведения стресс-тестирования направлены на определение способности банка противостоять вероятным потрясением и угрозам, создание надежной информационной системы по управлению рисками и отчетности о них.

Также положением устанавливаются требования по управлению рисками при внедрении новых продуктов и значительных изменений в деятельности банка, в частности о необходимости оценки рисков до момента их внедрения.

Учитывая масштабность работ, которые банки должны осуществить для внедрения требований положения, Национальным банком Украины предусмотрена поэтапная их имплементация до апреля 2020 года.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками.