Нацбанк встановив вимоги до організації системи управління ризиками в банках

Банки зобов'язані впровадити систему до квітня 2020 року

Національний банк України (НБУ) встановив вимоги до організації системи управління ризиками в банках. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як повідомляється, регулятор затвердив положення, вимоги якого ґрунтуються на принципах Базельського комітету з банківського нагляду, та враховують кращу міжнародну практику. Відповідна постанова правління НБУ № 64 було прийнято 11 червня 2018.

"Положення вимагає від банків більш поглибленого підходу до побудови і функціонування системи управління ризиками, адекватної особливостям їхньої діяльності, характеру та обсягів банківських та інших фінансових послуг. Введення вимог положення буде сприяти підвищенню загальної довіри вкладників і кредиторів до банківської системи, що має вирішальне значення для її ефективного функціонування ", - зазначила заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

Документ передбачає більше залучення ради банку до своєї наглядової функції до створення потужної культури управління ризиками, здійснення моніторингу відповідності профілю ризику, контролю за додержанням загальних принципів управління ризиками тощо.

Положення також визначає вимоги, спрямовані на забезпечення належного управління ризиками з застосуванням моделі трьох ліній захисту:

- перша лінія - на рівні бізнес-підрозділів банку та підрозділів підтримки діяльності банку. Ці підрозділи приймають ризики і несуть відповідальність за них і подають звіти про поточному управлінні такими ризиками;

- друга лінія - на рівні підрозділу з управління ризиками та підрозділи контролю за дотриманням норм (комплаєнс);

- третя лінія - на рівні підрозділу внутрішнього аудиту з перевірки та оцінки ефективності функціонування системи управління ризиками

Документ також містить мінімальний перелік та вимоги до внутрішньобанківським рахунком документів з управління ризиками, в тому числі декларації схильності до ризиків, стратегії та політики управління ризиками, методики виявлення суттєвих ризиків, кодексу поведінки (етики), порядків і процедур управління ризиками.

Положенням визначено перелік основних ризиків (кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний ризик банківської книги, ринковий ризик, операційний ризик і комплаєнс-ризик), за яким банк зобов'язаний здійснювати виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль і звітність. Крім того, банк повинен здійснювати управління іншими істотними ризиками, яким він піддається під час своєї діяльності.

Вимоги до використання банком ефективних моделей та інструментів оцінки ризиків, проведення стрес-тестування спрямовані на визначення здатності банку протистояти ймовірним потрясінням і загроз, створення надійної інформаційної системи з управління ризиками та звітності про них.

Також положенням установлюються вимоги щодо управління ризиками при впровадженні нових продуктів і значних змін у діяльності банку, зокрема про необхідність оцінки ризиків до моменту їх впровадження.

Враховуючи масштабність робіт, які банки повинні здійснити для впровадження вимог положення, Національним банком України передбачено поетапного їх імплементація до квітня 2020 року.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ввів нові правила оцінки створеної банком системи управління ризиками.