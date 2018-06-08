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Интервью

Нацбанк ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками

НовостиФинансы    08.06.2018 - 16:57
Фото: Национальный банк Украины (УНИАН)
Фото: Национальный банк Украины (УНИАН)

Постановление вступает в силу с 9 июня этого года

Национальный банк Украины (НБУ) ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.продолжает повышать эффективность осуществления надзора по вопросам финансового мониторинга на основе риск-ориентированного подхода. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, НБУ изменил форму Отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга. Новый формат отчетности позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками.

Также изменилась периодичность представления такого отчета. Поэтому он будет предоставляться банком в НБУ ежегодно, а не ежеквартально, как до сих пор.

Кроме того, Национальный банк ввел новый порядок действий в случае выявления во время выездной проверки схем проведения рисковых финансовых операций, заключение о соответствии или несоответствии которых требованиям законодательства не может быть сформулирован в справке о выездную проверку (без проведения дополнительных консультаций).

Отныне в такой справке подробно описываться суть выявленных финансовых операций с подробной констатацией соответствующих фактов. А копии документов, удостоверяющих такие факты, приобщаются к материалам проверки.

В дальнейшем проверка выявленных фактов будет продолжена в безвыездном порядке.

Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 5 июня 2018 № 59 в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением правления НБУ от 20.06.2011 № 197.

Постановление № 59 вступает в силу с 9 июня 2018.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) изменил требования к планированию инспекционных проверок банков и других лиц, охватываемых его надзорной деятельностью, с учетом установок Европейского банковского органа по организации единой процедуры и методологии процесса надзорных проверок и оценки (Supervisory Review and Evaluation process, SREP).

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Теги публикации: банки, риски, оценка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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