Економіка

Нацбанк трохи знизив курс злотого

Фото: Курс злотого знизився на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 5 грудня порівняно з попереднім днем на 1 копійку - до 11,63 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,6340 гривень за 1 злотий (-0,01 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,42 гривні або на 13,8%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,76 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з 3 грудня на 2 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ знизив курс долара до гривні на 2 копійки. Офіційний курс на 4 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1838 гривень за 1 долар (-0,02 грн).

Офіційний курс євро становить 49,2264 гривень за 1 євро (+0,04 грн).

Курси купівлі-продажу долара на міжбанківському ринку сьогодні становлять 42,16-42,20 гривень, що на 6 копійок нижче за курс 3 грудня. Курси євро перебувають на рівні 49,21-49,24 гривень, що на 1-2 копійки вище попереднього дня.

