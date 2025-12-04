Нацбанк трохи знизив курс злотого

Офіційний курс на 5 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,6340 гривень за 1 злотий (-0,01 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,42 гривні або на 13,8%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,76 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з 3 грудня на 2 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.