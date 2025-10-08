ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Нацбанк трохи знизив курс злотого

Україна, Середа 08 жовтня 2025 16:20
UA EN RU
Нацбанк трохи знизив курс злотого Фото: Курс злотого знизився до 11,33 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 9 жовтня порівняно з попереднім днем на 4 копійки - до 11,33 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 9 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3245 гривень за 1 злотий (-0,04 грн).

Нацбанк трохи знизив курс злотогоbank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 10,98 гривень і продають по 11,43 гривень. Ці курси знизилися порівняно з попереднім днем на 8-9 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ збільшив курс долара до гривні на 9 копійок. Офіційний курс на 9 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4024 гривень за 1 долар (+0,09 грн).

Офіційний курс євро становить 48,1386 гривень за 1 євро (-0,04 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курси валют
Новини
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи