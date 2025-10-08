Нацбанк немного снизил курс злотого

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 9 октября по сравнению с предыдущим днем на 4 копейки – до 11,33 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 9 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3245 гривен за 1 злотый (-0,04 грн).

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 10,98 гривен и продают по 11,43 гривен. Эти курсы снизились по сравнению с предыдущим днем на 8-9 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.