Нацбанк немного снизил курс злотого

Украина, Среда 08 октября 2025 16:20
Нацбанк немного снизил курс злотого Фото: Курс злотого снизился до 11,33 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 9 октября по сравнению с предыдущим днем на 4 копейки – до 11,33 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 9 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3245 гривен за 1 злотый (-0,04 грн).

Нацбанк немного снизил курс злотогоbank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 10,98 гривен и продают по 11,43 гривен. Эти курсы снизились по сравнению с предыдущим днем на 8-9 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ увеличил курс доллара к гривне на 9 копеек. Официальный курс на 9 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4024 гривен за 1 доллар (+0,09 грн).

Официальный курс евро составляет 48,1386 гривен за 1 евро (-0,04 грн).

