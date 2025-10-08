Нацбанк немного снизил курс злотого
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 9 октября по сравнению с предыдущим днем на 4 копейки – до 11,33 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 9 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3245 гривен за 1 злотый (-0,04 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 10,98 гривен и продают по 11,43 гривен. Эти курсы снизились по сравнению с предыдущим днем на 8-9 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
НБУ увеличил курс доллара к гривне на 9 копеек. Официальный курс на 9 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4024 гривен за 1 доллар (+0,09 грн).
Официальный курс евро составляет 48,1386 гривен за 1 евро (-0,04 грн).