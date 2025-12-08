Нацбанк трохи підняв курс злотого

Офіційний курс на 9 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5905 гривень за 1 злотий (+0,01 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,37 гривні або на 13,4%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,29 гривень і продають по 11,73 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з 8 грудня на 3-7 копійок. З початку листопада (11,08-11,52 гривень) ці курси зросли на 14-21 копійку, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,2-2,2 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.