Нацбанк трохи підняв курс злотого

Фото: Курс злотого зріс до 11,59 гривень (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) збільшив курс польського злотого до гривні на 9 грудня порівняно з 8 грудня на 1 копійку - до 11,59 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 9 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5905 гривень за 1 злотий (+0,01 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,37 гривні або на 13,4%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,29 гривень і продають по 11,73 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з 8 грудня на 3-7 копійок. З початку листопада (11,08-11,52 гривень) ці курси зросли на 14-21 копійку, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,2-2,2 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ підвищив курс долара до гривні на 1 копійку. Офіційний курс на 9 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0700 гривень за 1 долар (+0,01 грн).

Офіційний курс євро становить 49,0242 гривень за 1 євро (+0,06 грн).

Курси купівлі-продажу долара на міжбанківському ринку сьогодні становлять 41,84-42,37 гривні, що на 1 копійку вище за курс, нижчий від курсу 5 грудня. Курси євро перебувають на рівні 48,82-49,42 гривень (майже немає змін порівняно з 5 грудня).

