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Нацбанк стимулирует банки к реструктуризации проблемных задолженностей

НовостиФинансы    16.03.2018 - 18:26
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)

Регулятор внес изменения в положение об оценке банками кредитных рисков

Национальный банк Украины внес изменения в положение об определении банками Украины размера кредитного риска, утвержденного постановлением правления НБУ № 351 от 30 июня 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, Национальный банк:

- привел в соответствие дату начала отсчета с датой начала внедрения новых подходов к определению "неработающих" активов;

- уточнил порядок, объем и срок учета банками стоимости залога за "неработающими" кредитами;

- предоставил банкам право приостанавливать признание дефолта должников, кредиты которых реструктуризированные в соответствии с Законом Украины "О финансовой реструктуризации", без применения минимального периода нахождения должников в дефолтном классе (180/365 дней)

- отсрочил дату вступления в силу нормы положения № 351, устанавливающего критерии для субъектов оценочной деятельности, которые осуществляют оценку залога банков.

Соответствующие изменения в положение об определении банками Украины размера кредитного риска утверждено постановлением правления Национального банка Украины № 26 от 16 марта 2018 года, которое вступает в силу с 17 марта 2018 года.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины от 6 февраля 2018 № 2277- УІІІ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков".

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Теги: кредит, риски, задолженность
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