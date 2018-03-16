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Нацбанк стимулює банки до реструктуризації проблемних заборгованостей

НовиниФінанси    16.03.2018 - 18:26
Фото: Національний банк України (НБУ)
Фото: Національний банк України (НБУ)

Регулятор вніс зміни до положення про оцінку банками кредитних ризиків

Національний банк України вніс зміни до положення про визначення банками України розміру кредитного ризику, затвердженого постановою правління НБУ № 351 від 30 червня 2016 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, Національний банк:

- привів у відповідність дату початку відліку з датою початку впровадження нових підходів до визначення "непрацюючих" активів;

- уточнив порядок, обсяг і термін урахування банками вартості застави за "непрацюючими" кредитами;

- надав банкам право припиняти визнання дефолту боржників, кредити яких реструктуризовані відповідно до Закону України "Про фінансової реструктуризації", без застосування мінімального періоду знаходження боржників у дефолтному класі (180/365 днів)

- відстрочив дату вступу в силу норми положення № 351, що встановлює критерії для суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку застави банків

Відповідні зміни до положення про визначення банками України розміру кредитного ризику затверджено постановою правління Національного банку України № 26 від 16 березня 2018 року, який набирає чинності з 17 березня 2018 року.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав Закон України від 6 лютого 2018 № 2277 - УІІІ "ПРО внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків".

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Теги: кредит, риски, задолженность
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