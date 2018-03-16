Нацбанк стимулює банки до реструктуризації проблемних заборгованостей

Національний банк України вніс зміни до положення про визначення банками України розміру кредитного ризику, затвердженого постановою правління НБУ № 351 від 30 червня 2016 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, Національний банк:

- привів у відповідність дату початку відліку з датою початку впровадження нових підходів до визначення "непрацюючих" активів;

- уточнив порядок, обсяг і термін урахування банками вартості застави за "непрацюючими" кредитами;

- надав банкам право припиняти визнання дефолту боржників, кредити яких реструктуризовані відповідно до Закону України "Про фінансової реструктуризації", без застосування мінімального періоду знаходження боржників у дефолтному класі (180/365 днів)

- відстрочив дату вступу в силу норми положення № 351, що встановлює критерії для суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку застави банків

Відповідні зміни до положення про визначення банками України розміру кредитного ризику затверджено постановою правління Національного банку України № 26 від 16 березня 2018 року, який набирає чинності з 17 березня 2018 року.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав Закон України від 6 лютого 2018 № 2277 - УІІІ "ПРО внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків".