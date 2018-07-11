Кабмин скорректировал прогноз роста экономики Украины до 3,2%

Правительство рассчитывает на рост ВВП до 3 457,9 млрд гривен

Кабинет министров скорректировал прогноз роста украинской экономики в 2018 году до 3,2%. Соответствующие данные содержатся в Прогнозе социального и экономического развития Украины на 2019-2021, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

Основными факторами для изменения прогноза указаны обновленные данные о ВВП за минувший год, корректировка объемов внешней торговли, получение статистических данных за I квартал и актуализация некоторых допущений, в частности по росту мировой экономики.

Таким образом, в прогнозе на 2018 скорректирован объем номинального ВВП до 3 457,9 млрд гривен, реальный рост ВВП - до 3,2%, индекс потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) - до 109,9%, рост номинальной заработной платы, скорректированной на индекс потребительских цен, - до 10,5%, уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет - до 9,3%, рост экспорта товаров и услуг - до 8,1%, импорта товаров и услуг - до 9,9%.

Отметим, рост среднемесячной зарплаты в денежном выражении прогнозируется на уровне 8,7 тыс. гривен.

Фото: прогноз развития Украины

Напомним, в июне Национальный банк сообщил, что во II квартале 2018 года ожидает умеренного роста экономики, а к концу года рост ВВП прогнозировался на уровне 3,4%.