Нацбанк зберіг прогноз зростання ВВП на рівні 3,4%

НБУ прогнозує зростання ВВП України в поточному році на 3,4%

Національний банк України (НБУ) зберіг прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 3,4% в 2018 році. Про це РБК-Україна повідомили в НБУ.

У Нацбанку вважають, що основною рушійною силою економічного зростання залишиться приватне споживання, яке в цьому році посилиться завдяки збереженню високих темпів зростання реальних зарплат на тлі активних міграційних процесів. Сприятливі умови торгівлі, відновлення промислового виробництва і розширення доступу українських експортерів на зовнішні ринки дозволять скоротити негативний внесок чистого експорту у ВВП.

Крім цього зазначається, що в 2019 році зростання реального ВВП сповільниться до 2,5% (у попередньому прогнозі - 2,9%) через вичерпання ефектів підвищення соціальних стандартів. При цьому в 2020 році реальне зростання економіки становитиме 2,9%.

"Основним драйвером економічного зростання в середньостроковій перспективі і надалі буде приватне споживання, додатковим стимулом для якого є перекази з-за кордону, які зростають у результаті посилення трудової міграції", - відзначили в Нацбанку.

Разом з тим, як зазначають у НБУ, ключовим припущенням даного сценарію залишається подальше просування у впровадженні структурних реформ, які передбачаються програмою співпраці з МВФ.

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів скоригував прогноз зростання української економіки в 2018 році до 3,2%.