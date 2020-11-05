Нацбанк снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара начал снижаться (РБК-Украина)

На 5 ноября 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс доллара на 9 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 28,50 гривен. После продолжительного роста доллар начал дешеветь по отношению к гривне, но все еще находится на максимумах за два года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 ноября установлен на уровне 28,5074 гривен за 1 доллар (- 0,0926грн). При этом курс на 4 ноября составлял 28,6 гривен за 1 доллар.

Фото: курсы валют на 5 ноября

До этого доллар несколько дней подряд укреплялся и торговался на максимальных за последние два года отметках. Официальный курс в последний раз пробивал значение 28,49 гривен в сентябре 2018 года.

Межбанк

Вчера на межбанковском валютном рынке курс доллара был стабилен - 28,54 гривен в продаже, что всего на одну копейку ниже по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Но походу торгов курс ослабевал и к закрытию торгов доллар подешевел до 28,44 гривен.

Курс доллара и выборы в США

Отметим, позавчера прошел основной день выборов в США. Как рассказал в комментарии РБК-Украина старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, результаты выборов сильно на курс доллара не повлияют.

По его словам, рынок учитывал победу Джо Байдена как наиболее вероятный исход, однако в случае переизбрания Дональда Трампа тоже колебаний курса не ожидается, поскольку Федеральная резервная система сохранила свою независимость.