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Нацбанк знизив офіційний курс долара

Київ, Четвер 05 листопада 2020 07:45
Нацбанк знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара почав знижуватися (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На 5 листопада 2020 року Національний банк України (НБУ) знизив офіційний курс долара на 9 копійок у порівнянні з попереднім днем - до 28,50 гривень. Після тривалого зростання долар почав дешевшати по відношенню до гривні, але все ще знаходиться на максимумах за два роки.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 листопада встановлено на рівні 28,5074 гривень за 1 долар (- 0,0926 грн). При цьому курс на 4 листопада становив 28,6 гривень за 1 долар.

Нацбанк знизив офіційний курс долара

Фото: курси валют на 5 листопада

До цього долар кілька днів поспіль зміцнювався і торгувався на максимальних за останні два роки відмітках. Офіційний курс востаннє раз пробивав позначку 28,49 гривень у вересні 2018 року.

Міжбанк

Вчора на міжбанківському валютному ринку курс долара був стабільний - 28,54 гривень у продажу, що лише на одну копійку нижче в порівнянні із закриттям попередньої сесії. Але походу торгів курс слабшав і до закриття торгів долар подешевшав до 28,44 гривень.

Курс долара і вибори в США

Відзначимо, позавчора пройшов основний день виборів у США. Як розповів у коментарі РБК-Україна старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб, результати виборів сильно на курс долара не вплинуть.

За його словами, ринок враховував перемогу Джо Байдена як найбільш вірогідний результат, проте в разі переобрання Дональда Трампа теж коливань курсу не очікується, оскільки Федеральна резервна система зберегла свою незалежність.

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