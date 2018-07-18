Нацбанк снизил курс золота до 326,1 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 0,04%

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июля 2018 года по сравнению с прошлым банковским днем, 17 июля, понизил курс золота на 0,25% до 326,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсу банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 326 104,47 грн за 10 тройских унций (-144,46 грн или -0,04%);

Серебро - 4 145,63 грн за 10 тройских унций (-2,33 грн);

Платина - 216 590,11 грн за 10 тройских унций (-1 188,71 грн);

Палладий - 244 647,18 247 392,55 грн за 10 тройских унций (-2 745,37 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у суб'субъектов банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляется без уплаты налога на добавленную стоимость.