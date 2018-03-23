Нацбанк прокомментировал ускоренный рост ВВП Украины в 2017

Тем роста ускорился на 0,1 п.п.

Украинская экономика ускорила рост с 2,4% в 2016 до 2,5% в 2017 году, в том числе в IV квартале прошлого года реальный ВВП вырос на 2,2% в годовом измерении. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

"Восстановление экономики Украины происходит стремительнее ожиданий и предварительные оценки учитывая более существенную активизацию внутреннего потребительского спроса и высокую инвестиционную активность", - прокомментировали в Нацбанке.

Основой для ускорения экономического роста стал рост потребительских расходов населения, которые в прошлом году ускорились до 7,8% с 2,1% в 2016 году, поддержанные высокими темпами роста реальной заработной платы, а также повышением среднего размера пенсионных выплат. Потребительские расходы сектора общего государственного управления увеличились на 3,3% после их снижения в 2016 году на 0,5%, в том числе из-за увеличения бюджетных расходов на льготы и жилищные субсидии.

Кроме того, на рост ВВП оказала влияние инвестиционная активность. Валовое накопление основного капитала продолжало увеличиваться высокими темпами (18,2% г/г) несмотря на незначительное замедление по сравнению с предыдущим годом (20,4% г/г). В отличие от 2016 года, в прошлом году рост капитальных инвестиций наблюдался в большинстве видов деятельности.

Оживление внешней торговли также способствовало росту экономики. Объемы экспорта товаров и услуг в реальном выражении увеличились на 3,5% г/г в противовес их сокращению в 2016 году. Однако на рост экспорта (и в целом реального ВВП) продолжали негативно влиять ситуация на востоке страны и увеличения Россией действия торговых ограничений, введенных в предыдущие годы. Разрыв логистических и производственных связей с предприятиями на неконтролируемых территориях сказался и на ускорении роста импорта (до 12,2% г/г с 8,7% г/г в 2016 году), в том числе из-за дефицита угля на внутреннем рынке. Хотя основной вклад в рост импорта сделало оживление внутреннего спроса. В результате, вклад чистого экспорта в рост реального ВВП остался отрицательным (5 п.п.), но несколько уменьшился по сравнению с предыдущим годом (5,7 п.п.).

В 2018 году экономический рост ускорится по сравнению с прошлым годом учитывая высокие деловые ожидания предприятий, прогнозируемое сохранение значительных темпов роста реальных заработных плат и смягчения фискальной политики. Также в целом благоприятной остается конъюнктура на внешних рынках, что находит отражение как в динамике мировых цен на сырьевые товары, так и высоких темпах экономического роста стран - основных торговых партнеров Украины.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития сохранил озвученный ранее прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2017-2018 годы.