Нацбанк прокоментував прискорене зростання ВВП України в 2017

Тим зростання прискорилося на 0,1 п. п.

Українська економіка прискорила зростання з 2,4% в 2016-до 2,5% в 2017 році, у тому числі в IV кварталі минулого року реальний ВВП виріс на 2,2% в річному вимірі. Про це повідомляє Національний банк України.

"Відновлення економіки України відбувається стрімкіше очікувань і попередні оцінки з огляду на більш суттєву активізацію внутрішнього споживчого попиту і високу інвестиційну активність", - прокоментували в Нацбанку.

Основою для прискорення економічного зростання стало зростання споживчих витрат населення, які в минулому році прискорилися до 7,8% з 2,1% в 2016 році, підтримані високими темпами зростання реальної заробітної плати, а також підвищенням середнього розміру пенсійних виплат. Споживчі витрати сектору загального державного управління збільшилися на 3,3% після зниження в 2016 році на 0,5%, в тому числі через збільшення бюджетних витрат на пільги і житлові субсидії.

Крім того, на зростання ВВП вплинула інвестиційна активність. Валове нагромадження основного капіталу продовжувало збільшуватися високими темпами (18,2% р/р) незважаючи на незначне уповільнення порівняно з попереднім роком (20,4% р/р). На відміну від 2016 року, в минулому році зростання капітальних інвестицій спостерігався у більшості видів діяльності.

Пожвавлення зовнішньої торгівлі також сприяло зростанню економіки. Обсяги експорту товарів і послуг у реальному вираженні збільшилися на 3,5% р/р у противагу їх скорочення в 2016 році. Однак на зростання експорту (і в цілому реального ВВП) продовжували негативно впливати ситуація на сході країни і збільшення Росією дії торговельних обмежень, введених у попередні роки. Розрив логістичних і виробничих зв'язків з підприємствами на контрольованих територіях позначився і на прискорення зростання імпорту (до 12,2% р/р з 8,7% р/р у 2016 році), в тому числі через дефіцит вугілля на внутрішньому ринку. Хоча основний внесок у зростання імпорту зробило пожвавлення внутрішнього попиту. В результаті, внесок чистого експорту в зростання реального ВВП залишився від'ємним (5 п. п.), але дещо зменшився порівняно з попереднім роком (5,7 п. п.).

В 2018 році економічне зростання прискориться порівняно з минулим роком враховуючи високі ділові очікування підприємств, прогнозоване збереження значних темпів зростання реальних заробітних плат і пом'якшення фіскальної політики. Також в цілому сприятливою залишається кон'юнктура на зовнішніх ринках, що знаходить відображення як в динаміці світових цін на сировинні товари, так і високих темпах економічного зростання країн - основних торгових партнерів України.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку зберіг озвучений раніше прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 2017-2018 роки.