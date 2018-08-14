Нацбанк продал еще более 66 млн долларов на аукционе

Средневзвешенный курс по итогам торгов составил 27,4619 гривен за доллар

Национальный банк Украины на межбанковском рынке 14 августа продал еще 66,6 млн долларов. Соответствующие данные размещены на сайте Нацбанка.

Сообщается, что был объявлен аукцион объемом до 100 млн долларов, на который подали 46 заявок на сумму 98,1 млн долларов по курсу от 27,465 до 27,47 гривен за доллар. В итоге НБУ продал 66,6 млн долларов, удовлетворив 22 заявки.

Также сообщается, что курс отсечения был установлен на уровне 27,46 гривен за доллар, а средневзвешенный курс по итогам торгов составил 27,4619 гривен за доллар.

Напомним, на прошлом аукционе, который состоялся 3 августа, Национальный банк Украины продал 50 млн долларов для поддержки курса гривны.

Отметим, справочное значение курса доллара на 14 августа повысилось до 27,46 гривен за доллар. Это на 13 копеек выше справочного курса, установленного 10 августа (27,3382 гривен за доллар).

Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанке соглашениям по состоянию на 12:00 для предоставления субъектам рынка оперативного индикатора курса.