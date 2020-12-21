Нацбанк проанализировал финансовые привычки украинцев на карантине

Несмотря на пандемию COVID-19, рынок финансовых услуг в Украине вырос.

Об этом рассказали в Национальном банке Украины (НБУ).

По данным НБУ, сегодня в Украине работают 1 414 финансовых компаний, ломбардов и компаний-лизингодателей. В Нацбанке проанализировали результаты их деятельности за 9 месяцев 2020 года и поделились ключевыми числами и трендами.

Так, основной тенденцией стал рост рынка финуслуг даже в условиях пандемии COVID-19.

В НБУ отметили, что на 15% (до 66 млрд гривен) вырос объем займов, которые выдали финкомпании за 9 месяцев 2020 года (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

"В третьем квартале они кредитовали даже быстрее, чем в докарантинном первом квартале", - отмечают в Нацбанке.

Помимо этого, на 38% (до 63 млрд гривен) вырос объем услуг факторинга. При этом трендом стала не только коллекторская деятельность, но и развитие классического факторинга.

Исключением стали рынки ломбардов и компаний-лизингодателей. Они немного просели - оба на 9% (до 12 млрд гривен и 15,6 млрд гривен).

"Украинцы преимущественно получают кредиты онлайн, а не в отделениях финансовых компаний", - назвали в НБУ вторую тенденцию, которая сформировалась в нынешнем году.

Онлайн-кредиты составляют почти 3/4 всех займов граждан за 9 месяцев 2020 года: 24,3 млрд гривен с 33,5 млрд гривен. Украинцы обычно берут кредиты в финкомпаниях сроком до одного месяца. Займы в течение девяти месяцев 2020 года предоставляют 396 финансовых компаний. Кредитуют граждан - 234 компании. Из них треть компаний - 85 учреждений - позволяет взять кредит онлайн. И количество таких компаний постепенно растет.

Еще одна тенденция, названная Нацбанком: значительная часть игроков рынка является "спящими".

"Работа небанков была неоднородной. Так, никаких услуг в течение девяти месяцев не предоставляла каждая шестая финкомпания. Больше всего "спящих" лицензий имеют финансовые компании-гаранты: из 354 компаний, активны лишь 26", - рассказали в НБУ.

Кроме того, количество ломбардов продолжает уменьшаться.

"За последние три года с рынка "ушел" каждый четвертый ломбард. В 2020 году прекратили работать 20 ломбардов", - отметили в Нацбанке.

Ранее сайт РБК-Украина сообщал о том, что НБУ в течение недели 14-18 декабря 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 299 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Также мы писали о том, что в течение III квартала 2020 года валовый внешний долг Украины вырос на 0,2 млрд долларов - до 122,8 млрд долларов (по сравнению с началом года - на 1,1 млрд долларов). Относительно ВВП долг увеличился до 81,0% с 78,61% на конец II квартала.