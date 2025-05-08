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Нацбанк почав піднімати курс долара

Фото: Курс долара зріс на 7 копійок (Freepic.com)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом 5-8 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 9 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5113 гривень за 1 долар (+0,0725 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 46,887 гривень за 1 євро (-0,1875 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 14 копійок до 41,55-41,58 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinfirm.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 3 копійки до 40,18 гривень.

Ситуація на ринку

Середній офіційний курс долара у квітні становив 41,41 гривні. За 9 днів травня це значення трохи зросло - до 41,55 гривні.

Середній офіційний курс євро у квітні був на рівні 46,44 гривні, а протягом 1-9 травня він становив 47,09 гривні.

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Курс долара