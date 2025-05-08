Нацбанк почав піднімати курс долара

Ситуація на ринку

Середній офіційний курс долара у квітні становив 41,41 гривні. За 9 днів травня це значення трохи зросло - до 41,55 гривні.

Середній офіційний курс євро у квітні був на рівні 46,44 гривні, а протягом 1-9 травня він становив 47,09 гривні.

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