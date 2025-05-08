Нацбанк начал поднимать курс долара

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения на протяжении 5-8 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 9 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5113 гривен за 1 доллар (+0,0725 грн).
Официальный курс евро составит 46,887 гривен за 1 евро (-0,1875 грн).
На межбанке сегодня курс вырос на 14 копеек до 41,55-41,58 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinfirm.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 3 копейки до 40,18 гривен.
Средний официальный курс доллара в апреле составлял 41,41 гривны. За 9 дней мая это значение немного выросло – до 41,55 гривны.
Средний официальный курс евро в апреле был на уровне 46,44 гривны, а на протяжении 1-9 мая он составил 47,09 гривны.
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