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Нацбанк планує дозволити бізнесу сплачувати відсотки західним кредиторам, - EBA

Середа 07 лютого 2024 19:49
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Нацбанк планує дозволити бізнесу сплачувати відсотки західним кредиторам, - EBA Фото: Національний банк України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В рамках другого етапу пом’якшення валютних обмежень Національний банк України (НБУ) планує дозволити бізнесу сплачувати відсотки закордонним кредиторам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейської бізнес асоціації.

Зазначається, що у понеділок бізнес Європейської Бізнес Асоціації зустрівся з головою НБУ Андрієм Пишним, його заступником Юрієм Гелетієм, а також директорами та фахівцями профільних департаментів.

В ході зустрічі мова йшла про питання валютного регулювання, стратегії пом’якшення валютних обмежень, підсумки 2023 року та плани на 2024 рік в цьому контексті. Голова НБУ ще раз наголосив, що регулятор прагне допомогти шукати українському бізнесу можливості для розвитку.

"У планах НБУ на 2024 рік - завершити виконання першого етапу пом’якшення обмежень (питання репатріації "нових" дивідендів) та поступово рухатися до другого етапу валютної лібералізації, що спільнота підтримує (сплати % закордонним кредиторам тощо). На важливості цих кроків в розмові акцентував увагу і бізнес. Є також запит з боку бізнесу щодо гривні, що знаходиться на рахунках міжнародних компаній в Україні", - повідомили в EBA.

В асоціації додали, що Нацбанк працюватиме над формуванням необхідних для подальшої реалізації Стратегії валютної лібералізації передумовами. Це матиме позитивний вплив на роботу бізнесу.

Щодо прогнозів на 2024 рік, важливим припущенням базового сценарію НБУ є отримання Україною достатнього рівня міжнародної допомоги. Очікувана сума на цей рік - 37 млрд доларів.

"Голова НБУ ще раз наголосив, що регулятор прагне допомогти шукати українському бізнесу можливості для розвитку. НБУ переконує і МВФ у важливості валютної лібералізації. Але приватний капітал не прийде, якщо країну буде штормити", - підкреслили в EBA.

Нагадаємо, нещодавно в Укрсиббанку заявили, що введені з початку повномасштабного вторгнення валютні обмеження стали новим фактором, що заважає залученню іноземних інвестицій в Україну.

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