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В Укрсиббанку назвали фактори, що заважають залучати іноземні інвестиції в Україну

Середа 20 грудня 2023 20:29
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В Укрсиббанку назвали фактори, що заважають залучати іноземні інвестиції в Україну Фото: в Укрсиббанку назвали фактори, що заважають залучати іноземні інвестиції в Україну
Автор: Юлія Бойко

З початку повномасштабного вторгнення були введені валютні обмеження, які стали новим фактором, що заважає залученню іноземних інвестицій в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови правління, начальника департаменту корпоративного бізнесу Укрсиббанку Дмитра Цапенка.

"Новим стримуючим фактором, який з’явився вже після початку війни, є валютні обмеження, наприклад, обмеження на виплату дивідендів та на погашення кредитів материнським компаніям. Я сподіваюся, регулятору вдасться знайти певний компроміс, бо нелегко переконувати інвестувати в країну, якщо інвестор бачить обмеження на повернення капіталу", - розповів він.

Цапенко додав, що також міжнародні інвестиції зупиняють воєнні ризики. Окрім того, багатьох інвесторів цікавить прозорість ринку та рівність умов ведення бізнесу.

"А це передбачає реформування у судовій системі, зниження корупційних ризиків, створення рівних умов роботи для всіх учасників. Ці фактори не є новими, вони були актуальними і до початку війни", - наголосив юрист.

Нагадаємо, Національний банк України може дозволити репатріацію "нових" дивідендів у межах пом'якшення валютних обмежень.

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