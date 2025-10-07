Нацбанк підвищив курс злотого на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 8 жовтня порівняно з попереднім днем на 2 копійки - до 11,37 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 8 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3687 гривень за 1 злотий (+0,02 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,05 гривень і продають по 11,52 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з попереднім днем на 5-7 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ знизив курс долара до гривні на 2 копійки. Офіційний курс на 8 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3158 гривень за 1 долар (- 0,02 грн).
Офіційний курс євро становить 48,1742 гривень за 1 євро (-0,10 грн).