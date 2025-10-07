Нацбанк підвищив курс злотого на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 8 жовтня порівняно з попереднім днем на 2 копійки - до 11,37 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 8 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3687 гривень за 1 злотий (+0,02 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,05 гривень і продають по 11,52 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з попереднім днем на 5-7 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.