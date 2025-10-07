ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Нацбанк підвищив курс злотого на 2 копійки

Україна, Вівторок 07 жовтня 2025 16:10
UA EN RU
Нацбанк підвищив курс злотого на 2 копійки Фото: Курс злотого зріс до 11,37 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 8 жовтня порівняно з попереднім днем на 2 копійки - до 11,37 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 8 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3687 гривень за 1 злотий (+0,02 грн).

Нацбанк підвищив курс злотого на 2 копійки

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,05 гривень і продають по 11,52 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з попереднім днем на 5-7 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ знизив курс долара до гривні на 2 копійки. Офіційний курс на 8 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3158 гривень за 1 долар (- 0,02 грн).

Офіційний курс євро становить 48,1742 гривень за 1 євро (-0,10 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курси валют
Новини
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи