Нацбанк повысил курс злотого на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне на 8 октября по сравнению с предыдущим днем на 2 копейки – до 11,37 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 8 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3687 гривен за 1 злотый (+0,02 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,05 гривен и продают по 11,52 гривен. Эти курсы увеличись по сравнению с предыдущим днем на 5-7 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.