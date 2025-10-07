ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Нацбанк повысил курс злотого на 2 копейки

Украина, Вторник 07 октября 2025 16:10
UA EN RU
Нацбанк повысил курс злотого на 2 копейки Фото: Курс злотого вырос до 11,37 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне на 8 октября по сравнению с предыдущим днем на 2 копейки – до 11,37 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3687 гривен за 1 злотый (+0,02 грн).

Нацбанк повысил курс злотого на 2 копейки

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,05 гривен и продают по 11,52 гривен. Эти курсы увеличись по сравнению с предыдущим днем на 5-7 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ снизил курс доллара к гривне на 2 копейки. Официальный курс на 8 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3158 гривен за 1 доллар (- 0,02 грн).

Официальный курс евро составляет 48,1742 гривен за 1 евро (-0,10 грн).

Читайте РБК-Украина в Google News
Курсы валют
Новости
В ВСУ увеличивают подразделения беспилотных систем: Сырский озвучил успехи за сентябрь
В ВСУ увеличивают подразделения беспилотных систем: Сырский озвучил успехи за сентябрь
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы