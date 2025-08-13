ua en ru
Нацбанк підвищив курс злотого на 14 копійок

Україна, Середа 13 серпня 2025 16:08
Нацбанк підвищив курс злотого на 14 копійок
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого на 14 серпня до гривні на 14 копійок - 11,42 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4228 гривень за 1 злотий (+0,14 грн).

Нацбанк підвищив курс злотого на 14 копійокbank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,03 гривень і продають по 11,50 гривень. Обидва курси збільшилися порівняно з попереднім днем на 4 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ збільшив курс долара до гривні на 9 копійок. Офіційний курс на 14 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5149 гривень за 1 долар (+0,09 грн).

Офіційний курс євро становить 48,6472 гривень за 1 євро (+0,57 грн).

