Нацбанк підняв курс злотого на 2 копійки

Україна, Вівторок 09 грудня 2025 17:10
UA EN RU
Нацбанк підняв курс злотого на 2 копійки Фото: Курс злотого зріс до 11,61 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) збільшив курс польського злотого до гривні на 10 грудня порівняно з 9 грудня на 2 копійки - до 11,61 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,6055 гривень за 1 злотий (+0,02 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,39 гривні або на 13,6%.Нацбанк підняв курс злотого на 2 копійкиbank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,29 гривень і продають по 11,74 гривень. Ці курси майже не змінилися порівняно з 8 грудня. З початку листопада (11,08-11,52 гривень) ці курси зросли на 21 копійку, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,2-1,7 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ підвищив курс долара до гривні на 11 копійок. Офіційний курс на 10 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1838 гривень за 1 долар (+0,11 грн).

Офіційний курс євро становить 49,0935 гривень за 1 євро (+0,07 грн).

Курси купівлі-продажу долара на міжбанківському ринку сьогодні становлять 41,90-42,43 гривень, що на 6 копійок вище за курс 8 грудня. Курси євро перебувають на рівні 48,89-49,45 гривень (зростання на 3-7 копійок порівняно з 8 грудня).

