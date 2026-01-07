Нацбанк підняв курс євро до рекордно високого значення

Офіційний курс почав значне зростання з початку лютого 2025 року, з 1 лютого минулого року до 8 січня цього року його значення збільшилося на 6,41 гривні або 14,7%.

bank.gov.ua

Готівковий ринок

Середній курс продажу євро в касах банків та обмінниках також зріс - на 13 копійок порівняно зі значенням попереднього дня - до 50,33 гривень. Курс купівлі валюти Єврозони збільшився на 15 копійок - 49,65 гривень.

Уже з початку цього року курс продажу євро на готівковому ринку перевищив 50 гривень, зокрема 1 січня він становив 50,1 гривень. З 1 січня середній курс купівлі євро в обмінниках зріс на 29 копійок, а курс продажу - на 26 копійок.

Міжбанківський ринок

У результаті торгів 6 січня курси купівлі-продажу євро становили 49,86 і 49,88 гривень, що на 28 копійок більше значень попереднього дня.

udinform.com

Результати торгової сесії 7 січня будуть опубліковані ввечері.