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Нацбанк ожидает умеренного роста украинской экономики во II квартале

НовостиЭкономика    21.06.2018 - 17:40
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)

В регуляторе ожидают рост ВВП до 3,4% к концу года

Во II квартале 2018 года Национальный банк ожидает умеренного ускорения роста экономики Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, сохранение деловых ожиданий предприятий на высоком уровне свидетельствует об устойчивом росте инвестиционной деятельности. Дальнейшему росту потребительского спроса домохозяйств будет способствовать повышению доходов населения (в том числе за счет военных пенсий, заработных плат и денежных переводов).

Также в целом благоприятной остается конъюнктура на внешних рынках. Так, несмотря на некоторую коррекцию в отдельные периоды, мировые цены на весомые сырьевые товары украинского экспорта (сталь, железная руда, зерновые) остаются на достаточно высоком уровне, а страны - основные торговые партнеры Украины в целом растут быстрее, чем ожидалось.

Согласно опубликованному в апреле 2018 макропрогнозу, Национальный банк ожидает, что в текущем году рост реального ВВП ускорится до 3,4%. Обновленный прогноз будет обнародован в инфляционном отчете за июль 2018 года.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, в I квартале 2018 украинская экономика ускорила рост до 3,1% в годовом измерении.

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Теги публикации: ВВП, макроэкономика, прогноз  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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