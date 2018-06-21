В I квартале 2018 ВВП Украины увеличился до 3,1%

При этом фактические темпы роста экономики были выше ожиданий Нацбанка

В I квартале 2018 украинская экономика ускорила рост до 3,1% в годовом измерении. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Как сообщается, по сравнению с предыдущим кварталом рост ВВП составил 0,9%, которые сезонно скорректированы.

Фактические темпы роста реального ВВП в I квартале 2018 были выше ожиданий Национального банка, опубликованные в Инфляционный отчет за апрель 2018 (2,3% г/г).

Как и в 2017 году, основным двигателем роста реального ВВП был внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный.

Третий квартал подряд ускорялось рост инвестиций. В частности, темпы роста валового накопления основного капитала (далее - ВНОК) увеличились до 17% г / г. Этому способствовали улучшение деловых ожиданий предприятий, а также дальнейшее улучшение их финансовых результатов. В отличие от прошлого года, рост инвестиций значительно меньше было связано с наращиванием строительства, темпы роста валовой добавленной стоимости (далее - ВДС) которого стремительно замедлились (до 2,2% г / г). Зато высокими темпами продолжался рост инвестиций в промышленности, в частности добывающей, металлургическом производстве, машиностроении и поставке электроэнергии, пара, воды и кондиционированного воздуха, а также торговле, транспорте и телекоммуникациях.

Потребительский спрос также продолжал уверенно усиливаться, поддержанный значительными темпами роста реальной заработной платы, повышением пенсий в предыдущие периоды и улучшением потребительских настроений населения. Впрочем, рост конечных потребительских расходов домохозяйств замедлился по сравнению с предыдущим кварталом (до 5,6% г / г), что можно прежде всего объяснить низкими темпами роста реальной заработной платы (10,7% г / г в I квартале 2018 по сравнению с 20 0% г / г в IV квартале 2017 года) вследствие повышения базы сравнения. Зато потребительские расходы сектора общего государственного управления уменьшились (на 1,4% г / г), что отражало достаточно сдержанную фискальную политику в начале 2018 года.

Объемы экспорта товаров и услуг в I квартале 2018 сократились на 9.9% г / г. Падение экспорта было вызвано преимущественно уменьшением физических объемов поставок зерновых и масличных культур, отражало ниже урожай прошлого года, а также уменьшение объемов транзита энергетических ресурсов.

В то же время в I квартале 2018 также существенно снизился импорт (на 5,4% г / г) в первую очередь из-за уменьшения энергетического импорта.

В результате отрицательный вклад чистого экспорта в экономический рост уменьшился (до 2,3 п.п.), что и обусловило ускорение роста реального ВВП по сравнению с показателями IV квартала 2017 года, а также отклонения фактических данных от оценки НБУ.

Эффект базы сравнения - прекращение торговли с НКТ и захвата предприятий на тех территориях в прошлом году - обусловил возобновление роста ВДС добывающей промышленности (на 2,7% г / г) и в снабжении электроэнергией (на 2,4% г / г). Возобновился рост ВДВ финансовой и страховой деятельности (на 9,7% г / г), отражая развитие как банковского, так и небанковского финансового сектора. Снижение ВДВ сельского хозяйства замедлился (до 0,5% г / г), в частности, развитие животноводства поддерживался активным внешним спросом. Зато, отражая умеренный рост конечных потребительских расходов в целом, замедлился рост ВДС торговли (до 5,8% г / г) и других секторах услуг, а в некоторых из них (в частности здравоохранении) ВДВ снизилась.

Напомним, ранее в НБУ прогнозировали, что ВВП достигнет потенциального уровня уже во II квартале 2018.