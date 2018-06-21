Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Нацбанк очікує помірного зростання української економіки у II кварталі

НовиниЕкономіка    21.06.2018 - 17:40
Фото: Національний банк України (НБУ)
Фото: Національний банк України (НБУ)

У регуляторі очікують зростання ВВП до 3,4% до кінця року

У II кварталі 2018 року Національний банк очікує помірного прискорення зростання економіки України. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Так, збереження ділових очікувань підприємств на високому рівні свідчить про стійке зростання інвестиційної діяльності. Подальшому зростанню споживчого попиту домогосподарств сприятиме підвищенню доходів населення (у тому числі за рахунок військових пенсій, заробітних плат та грошових переказів).

Також в цілому сприятливою залишається кон'юнктура на зовнішніх ринках. Так, незважаючи на деяку корекцію в окремі періоди, світові ціни на вагомі сировинні товари українського експорту (сталь, залізна руда, зернові) залишаються на досить високому рівні, а країни - основні торговельні партнери України в цілому ростуть швидше, ніж очікувалося.

Згідно опублікованому в квітні 2018 макропрогнозу, Національний банк очікує, що в поточному році зростання реального ВВП прискориться до 3,4%. Оновлений прогноз буде оприлюднений в інфляційному звіті за липень 2018 року.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, в I кварталі 2018 українська економіка прискорила зростання до 3,1% в річному вимірі.

Fitch підтвердило прогноз зростання світової економіки на 2018-2020 Світовий банк побоюється падіння світової економіки після 2019 року
Теги публікації: ВВП, макроэкономика, прогноз  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся