Нацбанк очікує помірного зростання української економіки у II кварталі

У регуляторі очікують зростання ВВП до 3,4% до кінця року

У II кварталі 2018 року Національний банк очікує помірного прискорення зростання економіки України. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Так, збереження ділових очікувань підприємств на високому рівні свідчить про стійке зростання інвестиційної діяльності. Подальшому зростанню споживчого попиту домогосподарств сприятиме підвищенню доходів населення (у тому числі за рахунок військових пенсій, заробітних плат та грошових переказів).

Також в цілому сприятливою залишається кон'юнктура на зовнішніх ринках. Так, незважаючи на деяку корекцію в окремі періоди, світові ціни на вагомі сировинні товари українського експорту (сталь, залізна руда, зернові) залишаються на досить високому рівні, а країни - основні торговельні партнери України в цілому ростуть швидше, ніж очікувалося.

Згідно опублікованому в квітні 2018 макропрогнозу, Національний банк очікує, що в поточному році зростання реального ВВП прискориться до 3,4%. Оновлений прогноз буде оприлюднений в інфляційному звіті за липень 2018 року.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, в I кварталі 2018 українська економіка прискорила зростання до 3,1% в річному вимірі.