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Нацбанк отменил ряд валютных ограничений для инвесторов

Новости » Финансы    09.09.2019 - 18:37
Нацбанк отменил ряд валютных ограничений для инвесторов
Фото: Нацбанк Украины (РБК-Украина)

НБУ снял лимит на репатриацию средств от продажи ценных бумаг

Национальный банк Украины (НБУ) снял ежемесячный лимит в 5 млн евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Сообщается, что Нацбанк для иностранных инвесторов отменил лимит в 5 млн евро в месяц на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате сокращения уставных капиталов юридических лиц. Кроме того, расширен перечень операций, которые разрешается осуществлять по счетам нерезидентов - на счета нерезидентов разрешено зачисление средств в гривнах, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности в Украине.

В НБУ подчеркивают, что данная либерализация позволит нерезидентам гибче распоряжаться собственными средствами как в иностранной валюте, так и в гривне. Предполагается, что упрощение этих процедур будет способствовать притоку инвестиций.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская национальная валюта гривна за последний год (с 4 сентября 2018 года до 4 сентября 2019 года) укрепилась к доллару на 12,8%. Таким образом, гривна заняла второе место среди самых крепких валют.

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