Нацбанк скасував ряд валютних обмежень для інвесторів

Фото: Нацбанк України (РБК-Україна)

НБУ зняв обмеження на репатріацію коштів від продажу цінних паперів

Національний банк України (НБУ) зняв щомісячний ліміт в 5 млн євро на репатріацію коштів від продажу цінних паперів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Повідомляється, що Нацбанк для іноземних інвесторів скасував ліміт в 5 млн євро на місяць на репатріацію коштів від продажу цінних паперів, корпоративних прав, а також коштів, одержаних у результаті скорочення статутних капіталів юридичних осіб. Крім того, розширено перелік операцій, які дозволяється здійснювати за рахунками нерезидентів - на рахунки нерезидентів дозволено зарахування коштів у гривнях, одержаних в якості дивідендів, процентних доходів по цінних паперів та інших доходів за об'єктами прав власності в Україні.

В НБУ підкреслюють, що дана лібералізація дозволить нерезидентам гнучкіше розпоряджатися власними коштами в іноземній валюті, так і в гривні. Передбачається, що спрощення цих процедур буде сприяти припливу інвестицій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська національна валюта гривня за останній рік (з 4 вересня 2018 року до 4 вересня 2019 року) зміцнилася до долара на 12,8%. Таким чином, гривня посіла друге місце серед найміцніших валют.