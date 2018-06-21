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Нацбанк отложил вступление в силу нормы оценки рисковости должников

НовостиФинансы    21.06.2018 - 13:40
Фото: иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Норма должна была вступить в силу 20 июня 2018 года

Национальный банк Украины (НБУ) отсрочил на два месяца вступление в силу нормы относительно определения вероятности дефолта (probability of default, PD) заемщика. Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №67 от 20 июня 2018 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Таким образом, предыдущее Положение №351 вступает в силу с 21 июня 2018 года.

Как пояснили в Нацбанке, такое решение принято для того, чтобы банки смогли надлежащим образом доработать свои внутренние положения по определению значений коэффициентов PD должников для их согласования с НБУ.

Как напоминает НБУ, согласно указанной норме, банки, при отсутствии у них согласованных с регулятором внутренних положений относительно оценки активов и расчета кредитного риска в части подходов к определению коэффициентов вероятности дефолта (PD), обязаны использовать коэффициент не ниже (лучше), чем среднее значение диапазона, определенного указанным положением для соответствующих классов должников/контрагентов.

Напомним, Нацбанк установил требования к организации системы управления рисками в банках.

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Теги публикации: банки, дефолт, риски  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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