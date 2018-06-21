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Нацбанк відклав набуття чинності норми оцінки ризиковості боржників

НовиниФінанси    21.06.2018 - 13:40
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

Норма повинна була набути чинності 20 червня 2018 року

Національний банк України (НБУ) відтермінував на два місяці набрання чинності норми щодо визначення ймовірності дефолту (probability of default, PD) позичальника. Відповідне рішення затверджено постановою правління НБУ №67 від 20 червня 2018 року, повідомляє прес-служба НБУ.

Таким чином, попереднє Положення №351 набирає чинності з 21 червня 2018 року.

Як пояснили в Нацбанку, таке рішення прийнято для того, щоб банки змогли належним чином доопрацювати свої внутрішні положення щодо визначення значень коефіцієнтів PD боржників для їх погодження з НБУ.

Як нагадує НБУ, відповідно до зазначеної норми, банки, при відсутності у них узгоджених з регулятором внутрішніх положень щодо оцінки активів і розрахунку кредитного ризику в частині підходів до визначення коефіцієнтів ймовірності дефолту (PD), зобов'язані використовувати коефіцієнт не нижче (краще), ніж середнє значення діапазону, визначеного зазначеним положенням для відповідних класів боржників/контрагентів

Нагадаємо, Нацбанк встановив вимоги до організації системи управління ризиками в банках.

Негативний ефект від перехід банками на нову звітність оцінюється в близько 10 млрд гривень Нацбанк запровадив нові правила оцінки створеної банком системи управління ризиками
Теги публікації: банки, дефолт, риски  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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