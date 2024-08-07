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Нацбанк опустив курс долара нижче 41 гривні

Фото: долар опустився нижче за позначку в 41 гривню (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Національний банк України (НБУ) опустив курс долара нижче за 41 гривню. Офіційний курс знижується третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 8 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,9847 гривень за 1 долар (-0,0534 грн).

Фото: офіційні курси на 8 серпня (bank.gov.ua)

Курс європейської валюти на четвер становитиме 44,7676 гривень за 1 євро (-0,0255 грн).

Фото: графік валютних курсів (bank.gov.ua)

На міжбанку сьогодні курс опустився до 40,88-40,93 грн/долар (купівля-продаж). Це на десять копійок нижче порівняно із закриттям у попередній день.

Фото: ситуація на міжбанку 7 серпня (udinform.com)

Готівковий долар в обмінних пунктах України долар сьогодні в середньому продавали за 41,31 гривні.

Гривню недооцінено за індексом Біг-Маку

Індекс Біг-Маку - це неофіційний метод оцінки паритету купівельної спроможності та визначення реального обмінного курсу. Використовується експертами авторитетного журналу The Economist.

Як еталон береться ціна на популярний бургер, оскільки McDonald's представлений у більшості країн світу, а сам Біг-Мак містить достатню кількість продовольчих компонентів (хліб, сир, м'ясо та овочі).

Згідно з оновленим індексом, українська гривня зберігає 8 місце з кінця у рейтингу найбільш недооцінених валют.

Біг-Мак у нашій країні коштує 118 гривень, тоді як у США - 5,69 долара. Таким чином, курс гривні недооцінений на 49,5% порівняно із фактичним обмінним курсом 41,05 грн/долар. А курс купівельної спроможності має бути на рівні 20,74 грн/долар.

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