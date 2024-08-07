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Нацбанк опустил курс доллара ниже 41 гривны

Фото: доллар опустился ниже отметки в 41 гривну (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Национальный банк Украины (НБУ) опустил курс доллара ниже 41 гривны. Официальный курс снижается третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 августа 2024 года установлен на таком уровне: 40,9847 гривен за 1 доллар (-0,0534 грн).

Фото: официальные курсы на 8 августа (bank.gov.ua)

Курс европейской валюты на четверг составит 44,7676 гривен за 1 евро (-0,0255 грн).

Фото: график валютных курсов (bank.gov.ua)

На межбанке сегодня курс опустился до 40,88-40,93 грн/доллар (покупка-продажа). Это на десять копеек ниже по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Фото: ситуация на межбанке 7 августа (udinform.com)

Наличный доллар в обменных пунктах Украины доллар сегодня в среднем продавали за 41,31 гривен.

Гривна недооценена по индексу Биг-Мака

Индекс Биг-Мака - это неофициальный метод оценки паритета покупательской способности и определения реального обменного курса. Используется экспертами авторитетного журнала The Economist.

В качестве эталона берется цена на популярный бургер, так как McDonald's представлен в большинстве стран мира, а сам Биг-Мак содержит достаточное количество продовольственных компонентов (хлеб, сыр, мясо и овощи).

Согласно обновленному индексу, украинская гривна сохраняет 8 место с конца в рейтинге наиболее недооцененных валют.

Биг-Мак в нашей стране стоит 118 гривен, в то время как в США - 5,69 доллара. Таким образом, курс гривны недооценен на 49,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,05 грн/доллар. А курс по покупательской способности должен быть на уровне 20,74 грн/доллар.

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