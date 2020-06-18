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Нацбанк снова опустил курс евро

Новости » Финансы     18.06.2020 - 17:45
Нацбанк снова опустил курс евро
Фото: курс евро снизили еще на одну копейку (РБК-Украина)

Евро подешевел до 30,05 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июня 2020 года снова снизил официальный курс евро. Европейская валюта подешевела всего на одну копейку, курс установлен на отметке 30,05 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, официальный курс евро на 19 июня установлен на отметке 30,0579 гривен. Это на одну копейку ниже чем днем ранее - 30,06 гривен.

Нацбанк снова опустил курс евро

Наличный рынок

Сегодня наличный евро в обменных пунктах подешевел на 7 копеек по сравнению с предыдущим днем и продавался всреднем за 30,19 гривен. Средний курс покупки евро составляет 29,74 (29,78 - 17 июня), продажи - 30,19 (30,26 - 17 июня) грн за евро.

Межбанк

На межбанке с утра евро резко поднялся на 9 копеек по сравнению со вчерашним днем - до 30,15 гривен. Однако в течение дня стабильно дешевел. К закрытию межбанковского валютного рынка евро подошел в районе отметки 30 гривен.

Курс доллара

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 19 июня на отметке 26,76 гривен за один доллар. Это всего лишь на одну копейку ниже, чем днем ранее.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныКурс гривныЕвро
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