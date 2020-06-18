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Нацбанк знову опустив курс євро

Новини » Фінанси     18.06.2020 - 17:45
Нацбанк знову опустив курс євро
Фото: курс євро знизили ще на одну копійку (РБК-Україна)

Євро подешевшав до 30,05 гривень

Національний банк України (НБУ) на 19 червня 2020 року знову знизив офіційний курс євро. Європейська валюта подешевшала лише на одну копійку, курс встановлено на позначці 30,05 гривень.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, офіційний курс євро на 19 червня встановлено на позначці 30,0579 гривень. Це на одну копійку нижче ніж днем раніше - 30,06 гривень.

Нацбанк знову опустив курс євро

Готівковий ринок

Сьогодні готівковий євро в обмінних пунктах подешевшав на 7 копійок порівняно з попереднім днем і продавався в середньому за 30,19 гривень. Середній курс купівлі євро становить 29,74 (29,78 - 17 червня), продажу - 30,19 (30,26 - 17 червня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку з ранку євро різко піднявся на 9 копійок в порівнянні зі вчорашнім днем - до 30,15 гривень. Однак протягом дня стабільно дешевшав. До закриття міжбанківського валютного ринку євро підійшов в районі позначки 30 гривень.

Курс долара

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 19 червня на позначці 26,76 гривень за один долар. Це всього лише на одну копійку нижче, ніж днем раніше.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Національний банк УкраїниКурс гривніЄвро
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