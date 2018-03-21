Нацбанк визначив системні банки країни

Національний банк України визначив банки, банкрутство або неналежне функціонування яких може створити системні ризики для фінансової системи країни, так звані "системні" банки. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як повідомляється, в список на 2018 рік увійшли три самих великих державних банка України: ПАТ КБ "ПриватБанк", ПАТ "Укрексімбанк" та ПАТ "Ощадбанк".

Таке рішення прийнято постановою правління центрального банку № 161-рш від 20 березня 2018 року. Зазначені банки мали статус системно важливих протягом останніх двох років.

До системно важливих банків Національний банк може застосовувати посилені пруденційні вимоги, зокрема підвищені нормативи ліквідності і капіталу. Це відповідає загальноприйнятій світовій практиці. Також статус системно важливого визначає особливий режим нагляду за банком.

Порядок визначення системно важливих банків здійснюється на підставі положення, затвердженого постановою правління НБУ від 25 грудня 2014 №863.

Нагадаємо, Національний банк планує ввести нові нормативи ліквідності банківської системи.