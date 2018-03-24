Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Нацбанк за год продал более 1,2 млн памятных монет

НовостиФинансы    24.03.2018 - 01:20
Фото: монеты (twitter.com/NBUkraine)
Фото: монеты (twitter.com/NBUkraine)

Сумма за реализацию момент составила 106,2 млн гривен

Национальный банк Украины (НБУ) в 2017 году реализовал более 1,2 млн памятных монет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"В 2017 году Национальный банк реализовал более 1,2 млн памятных монет на общую сумму 106,2 млн грн, в том числе монет из золота - 830 шт., серебряных монет - 47,3 тыс. шт., монет из нейзильбера - 1,2 млн шт.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализацию монет осуществляли подразделения НБУ и банки-дистрибьюторы по продаже памятных монет Украины - ПАО АБ "Укргазбанк" и ПАО "Государственный ощадный банк Украины".

"За 2017 год через систему онлайн-заказа реализовано более 472 тыс. памятных монет новых выпусков (86% от всей предварительно заказанной через сайт количества монет)", - сообщили в Нацбанке.

В целом в 2017 году НБУ ввел в обращение 47 памятных монет (11 - серебряных, 9 - биметаллических, 27 - из нейзильбера) и выпустил четыре памятные медали. Их общий тираж составил 1 млн 442,5 тыс. монет.

"Кроме того, за прошлый год втрое выросло количество реализованных инвестиционных монет в в 2017 году Нацбанк продал почти 15,9 тыс. инвестиционных монет на общую сумму 82,6 млн грн (золотых - 5,2 тыс. шт., серебряных - 10,7 тыс. шт.). У населения прошлого года Национальный банк выкупил 313 инвестиционных монет Украины", - добавили в НБУ.

Кроме того, между Нацбанком и фирмами-нерезидентами из Германии, Польши, Гонконга и США заключен ряд договоров, по которым в 2017 году за границу реализовано почти 29 тыс. монет (22 тыс. инвестиционных и 6,6 тыс. памятных монет на общую сумму около 20 млн гривен (в эквиваленте около 716,5 тыс. долларов).

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины прекращает производство монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек и выводит их из обращения.

НБУ на 26 марта ослабил курс гривны до 26,27 грн/доллар Нацбанк уточнил объем частных денежных переводов за 2015-2017 года
Теги публикации: Национальный банк Украины, монеты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top