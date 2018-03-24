Нацбанк за год продал более 1,2 млн памятных монет

Сумма за реализацию момент составила 106,2 млн гривен

Национальный банк Украины (НБУ) в 2017 году реализовал более 1,2 млн памятных монет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"В 2017 году Национальный банк реализовал более 1,2 млн памятных монет на общую сумму 106,2 млн грн, в том числе монет из золота - 830 шт., серебряных монет - 47,3 тыс. шт., монет из нейзильбера - 1,2 млн шт.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализацию монет осуществляли подразделения НБУ и банки-дистрибьюторы по продаже памятных монет Украины - ПАО АБ "Укргазбанк" и ПАО "Государственный ощадный банк Украины".

"За 2017 год через систему онлайн-заказа реализовано более 472 тыс. памятных монет новых выпусков (86% от всей предварительно заказанной через сайт количества монет)", - сообщили в Нацбанке.

В целом в 2017 году НБУ ввел в обращение 47 памятных монет (11 - серебряных, 9 - биметаллических, 27 - из нейзильбера) и выпустил четыре памятные медали. Их общий тираж составил 1 млн 442,5 тыс. монет.

"Кроме того, за прошлый год втрое выросло количество реализованных инвестиционных монет в в 2017 году Нацбанк продал почти 15,9 тыс. инвестиционных монет на общую сумму 82,6 млн грн (золотых - 5,2 тыс. шт., серебряных - 10,7 тыс. шт.). У населения прошлого года Национальный банк выкупил 313 инвестиционных монет Украины", - добавили в НБУ.

Кроме того, между Нацбанком и фирмами-нерезидентами из Германии, Польши, Гонконга и США заключен ряд договоров, по которым в 2017 году за границу реализовано почти 29 тыс. монет (22 тыс. инвестиционных и 6,6 тыс. памятных монет на общую сумму около 20 млн гривен (в эквиваленте около 716,5 тыс. долларов).

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины прекращает производство монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек и выводит их из обращения.