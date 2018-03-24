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Нацбанк за рік продав понад 1,2 млн пам’ятних монет

НовиниФінанси    24.03.2018 - 01:20
Фото: монети (twitter.com/NBUkraine)
Фото: монети (twitter.com/NBUkraine)

Сума за реалізацію момент склала 106,2 млн гривень

Національний банк України (НБУ) в 2017 році реалізував понад 1,2 млн пам’ятних монет. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.

"У 2017 році Національний банк реалізував понад 1,2 млн пам’ятних монет на загальну суму 106,2 млн грн, у тому числі: монет із золота - 830 шт., срібних монет - 47,3 тис. шт., монет із нейзильберу - 1,2 млн шт.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реалізацію монет здійснювали підрозділи НБУ і банки-дистриб’ютори з продажу пам’ятних монет України - ПАТ АБ "Укргазбанк" та ПАТ "Державний ощадний банк України".

"За 2017 рік через систему онлайн-замовлення реалізовано понад 472 тис. пам’ятних монет нових випусків (86% від усієї попередньо замовленої через сайт кількості монет)", - повідомили в Нацбанку.

Загалом у 2017 році НБУ увів в обіг 47 пам’ятних монет (11 - срібних, 9 - біметалевих, 27 - з нейзильберу) та випустив чотири пам’ятні медалі. Їх загальний тираж становив 1 млн 442,5 тис. монет.

"Крім того, за минулий рік утричі зросла кількість реалізованих інвестиційних монет у у 2017 році Нацбанк продав майже 15,9 тис. інвестиційних монет на загальну суму 82,6 млн грн (золотих - 5,2 тис. шт., срібних - 10,7 тис. шт.). У населення минулого року Національний банк викупив 313 інвестиційних монет України", - додали в НБУ.

 Крім того, між Нацбанком та фірмами-нерезидентами з Німеччини, Польщі, Гонконгу та США укладено низку договорів, за якими у 2017 році за кордон реалізовано майже 29 тис. монет (22 тис. інвестиційних  та  6,6 тис. памʼятних монет) на загальну суму близько 20 млн гривень (у еквіваленті близько 716,5 тис. доларів).

Нагадаємо, раныше повыдомлялось, що Національний банк України припиняє виробництво монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок і виводить їх з обігу.

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Теги публікації: Національний банк України, монеты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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