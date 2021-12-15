Нацбанк еще немного поднял курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 декабря 2021 года поднял официальный курс евро до 30,61 гривен за евро. Это на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 16 декабря установлен на таком уровне: 30,6186 гривен за евро (+0,0846 грн). При этом курс евро на 15 декабря составляет 30,534 гривен за евро.
Фото: курсы валют на 16 декабря
Таким образом, официальный курс евро растет второй день подряд после снижения на прошлой неделе.
Фото: динамика курса евро
Сегодня на межбанке торги начались со снижения курса евро в продаже до 30,58 гривен. Но европейская валюта в течение дня стабильно торговалась на этом уровне, закончив сессию на отметке 30,60 гривен.