Нацбанк ще трохи підняв курс євро

Національний банк України (НБУ) на 16 грудня 2021 року підняв офіційний курс євро до 30,61 гривень за євро. Це на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 16 грудня встановлено на такому рівні: 30,6186 гривень за євро (+0,0846 грн). При цьому курс євро на 15 грудня становить 30,534 гривень за євро.
Фото: курси валют на 16 грудня
Таким чином, офіційний курс євро зростає другий день поспіль після зниження минулого тижня.
Фото: динаміка курсу євро
Сьогодні на міжбанку торги почалися зі зниження курсу євро у продажу до 30,58 гривень. Але європейська валюта протягом дня стабільно торгувалася на цьому рівні, закінчивши сесію на позначці 30,60 гривень.