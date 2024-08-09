Нацбанк другий день поспіль підвищує курс долара

Офіційний курс на 12 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1190 гривень за 1 долар (+0,1264 грн.).

Фото: офіційні курси на 12 серпня (bank.gov.ua)

Курс євро на понеділок становитиме 44,8855 гривень за 1 євро (+0,0765 грн).

Фото: графік валютних курсів (bank.gov.ua)

На міжбанку сьогодні курс піднявся до 40,13-41,17 грн/долар (купівля-продаж). Що одразу на 17 копійок вище у порівнянні із закриттям у попередній день.

Фото: торги на міжбанку 9 серпня (udinform.com)

В обмінних пунктах України вранці середній курс долара у продажу піднявся до 41,27 гривень. Станом на вечір готівковий долар продають за 41,33 гривень.

Україна змінює дизайн національної валюти

Нацбанк до 33-ї річниці незалежності України випустив оновлені банкноти, доповнивши дизайн національним привітанням "Слава Україні! Героям слава!".

Фото: дизайн нових банкнот (bank.gov.ua)

Введення цих банкнот в обіг розпочнеться з номіналів 500 та 1000 гривень, а з 23 серпня оновлять банкноту у 50 гривень. Щодо номіналів 20, 100 та 200 гривень, на них гасло з'явиться в наступні роки.