Нацбанк второй день подряд повышает курс доллара

Официальный курс на 12 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,1190 гривен за 1 доллар (+0,1264 грн).

Фото: официальные курсы на 12 августа (bank.gov.ua)

Курс евро на понедельник составит 44,8855 гривен за 1 евро (+0,0765 грн).

Фото: график валютных курсов (bank.gov.ua)

На межбанке сегодня курс поднялся до 40,13-41,17 грн/доллар (покупка-продажа). Что сразу на 17 копеек выше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Фото: торги на межбанке 9 августа (udinform.com)

В обменных пунктах Украины с утра средний курс доллара в продаже поднялся до 41,27 гривен. По состоянию на вечер наличный доллар продают за 41,33 гривен.

Украина меняет дизайн национальной валюты

Нацбанк к 33-й годовщине независимости Украины выпустил обновленные банкноты, дополнив дизайн национальным приветствием "Слава Украине! Героям слава!".

Фото: дизайн новых банкнот (bank.gov.ua)

Введение этих банкнот в оборот начнется с номиналов 500 и 1000 гривен, а с 23 августа обновят банкноту в 50 гривен. Что касается номиналов 20, 100 и 200 гривен, на них лозунг нанесут в последующие годы.