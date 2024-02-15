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Нацбанк буде дотримуватися стратегії валютної лібералізації, - Пишний

Фото: голова Національного банку України Андрій Пишний (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Національний банк України (НБУ) працює над створенням системних передумов, які дозволять реалізувати всі три етапи валютної лібералізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нацбанку Андрія Пишного.

"Ми перебуваємо в умовах невизначеності, тому ми не можемо закладати прогноз валютної лібералізації з конкретними датами, ми працюємо над створенням системних передумов, які дозволять реалізувати три етапи валютної лібералізації. Перейшовши на гнучкий курс, ми прибрали множинність курсів, зараз маємо два курси, і спред між ними скоротився до майже 2%", - сказав він. 

Він зауважив, другий етап валютної лібералізації - це послаблення для торгівельного фінансування й обслуговування старих боргів бізнесу. 

Пишний додав, що НБУ хоче створити передумови, які полегшать роботу кожного підприємства. Водночас Нацбанку доведеться діяти за умов обмеженості ресурсів, а саме міжнародної допомоги та експортної виручки. 

"Експортна виручка, що не повертається в країну, за часи війни вдвічі зросла, і це проблема, про яку треба говорити. Ми бігаємо за схемами фіктивного імпорту, які знекровлюють золотовалютні резерви. Ми розуміємо, наскільки важливо дати бізнесу більше кисню. Ми хочемо рухатися за стратегією лібералізації, і ми будемо за нею рухатися", - зауважив голова НБУ. 

Він також наголосив, що перехід до гнучкого курсу в умовах війни - складний, але потрібний проект, щоб економіка абсорбувала і внутрішні, і зовнішні впливи. 

Нагадаємо, в рамках другого етапу пом’якшення валютних обмежень НБУ планує дозволити бізнесу сплачувати відсотки закордонним кредиторам.

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