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Нацбанк будет придерживаться стратегии валютной либерализации, - Пышный

Фото: глава Национального банка Украины Андрей Пышный (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Национальный банк Украины (НБУ) работает над созданием системных предпосылок, позволяющих реализовать все три этапа валютной либерализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацбанка Андрея Пышного.

"Мы находимся в условиях неопределенности, поэтому мы не можем закладывать прогноз валютной либерализации с конкретными датами, мы работаем над созданием системных предпосылок, которые позволят реализовать три этапа валютной либерализации. Перейдя на гибкий курс, мы убрали множественность курсов, сейчас имеем два курса, и спрэд между ними сократился почти до 2%", - сказал он.

Он отметил, что второй этап валютной либерализации - это ослабление для торгового финансирования и обслуживания старых долгов бизнеса.

Пышный добавил, что НБУ хочет создать предпосылки, облегчающие работу каждого предприятия. В то же время, Нацбанку придется действовать при условии ограниченности ресурсов, а именно международной помощи и экспортной выручки.

"Экспортная выручка, которая не возвращается в страну, за время войны вдвое возросла, и это проблема, о которой нужно говорить. Мы бегаем по схемам фиктивного импорта, которые обескровливают золотовалютные резервы. Мы понимаем, насколько важно дать бизнесу больше кислорода. Мы хотим двигаться. по стратегии либерализации, и мы будем за ней двигаться", - заметил глава НБУ.

Он также подчеркнул, что переход к гибкому курсу в условиях войны – сложный, но нужный проект, чтобы экономика абсорбировала и внутренние, и внешние влияния.

Напомним, в рамках второго этапа смягчения валютных ограничений НБУ планирует разрешить бизнесу платить проценты зарубежным кредиторам.

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